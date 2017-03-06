ВИДЕО: Водитель автобуса пересекает железнодорожный переезд на красный свет

Житель города Тарту прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса проигнорировал запрещающий знак светофора и пересек железнодорожный переезд.

Член правления SEBE AS Юллар Кальюсте признал, что такой случай действительно имел место. ”Мы поговорили с водителем автобуса и напомнили ему, как важно следовать предписаниям и принципам корректности. Несмотря на то, что в данной ситуации безопасность была обеспечена и приближения второго поезда на однорядной железной дороге не наблюдалось, корректно было бы подождать, пока сигнал не сменится на разрешающий”, — сказал он Delfi.