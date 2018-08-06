ВИДЕО: Водитель автобуса едет по зебре на красный, чуть не сбив пешехода

На представленном вашему вниманию видео видно, как водитель автобуса переезжает через пешеходный переход на красный свет, подвергая тем самым опасности жизни людей.
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Животное этого года — рысь. По этому случаю рысь Гелла произвела на свет трех рысят, которым сейчас больше двух месяцев. Мать теперь все смелее стала показывать своих детенышей посетителям лестного зоопарка Элиствере. Рысята сосут материнское молоко, ростом чуть больше котят и полны любопытства!
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Сегодня в Ида-Вирумаа стартовал проект, цель которого — в сотрудничестве с различными учреждениями и местными партнерскими организациями собрать идеи для различных государственных стратегий по развитию региона. Двухнедельная программа открывается конференцией в Культурном центре Кохтла-Ярве.
Обязан ли работодатель предоставлять 1 сентября работникам, чьи дети идут в школу, выходной? Отвечаем
06.08.2018
”Мой ребенок в этом году идет в первый класс. Знаю, что в некоторых фирмах это свободный день, но в моей работа идет по графику, и 1 сентября, который в этом году выпадает на субботу, у нас самый загруженный день недели”, — пишет читательница и спрашивает, должен ли работодатель предоставлять в этот день выходной.
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Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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Tähtaeg: 12.08.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ