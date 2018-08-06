ВИДЕО: Водитель автобуса едет по зебре на красный, чуть не сбив пешехода

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На представленном вашему вниманию видео видно, как водитель автобуса переезжает через пешеходный переход на красный свет, подвергая тем самым опасности жизни людей.