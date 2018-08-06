ВИДЕО: Водитель автобуса едет по зебре на красный, чуть не сбив пешехода

На представленном вашему вниманию видео видно, как водитель автобуса переезжает через пешеходный переход на красный свет, подвергая тем самым опасности жизни людей.
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Животное этого года — рысь. По этому случаю рысь Гелла произвела на свет трех рысят, которым сейчас больше двух месяцев. Мать теперь все смелее стала показывать своих детенышей посетителям лестного зоопарка Элиствере. Рысята сосут материнское молоко, ростом чуть больше котят и полны любопытства!
Сегодня в Ида-Вирумаа стартовал проект, цель которого — в сотрудничестве с различными учреждениями и местными партнерскими организациями собрать идеи для различных государственных стратегий по развитию региона. Двухнедельная программа открывается конференцией в Культурном центре Кохтла-Ярве.
Обязан ли работодатель предоставлять 1 сентября работникам, чьи дети идут в школу, выходной? Отвечаем
06.08.2018
”Мой ребенок в этом году идет в первый класс. Знаю, что в некоторых фирмах это свободный день, но в моей работа идет по графику, и 1 сентября, который в этом году выпадает на субботу, у нас самый загруженный день недели”, — пишет читательница и спрашивает, должен ли работодатель предоставлять в этот день выходной.
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