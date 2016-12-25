Полицейский рейд прошел по всему Таллинну, а также в Маарду. Особое внимание было уделено наркодилерам, действующим на городских улицах.
Например, у задержанного в Ласнамяэ мужчины нашли пакетики с наркотическим веществом в трусах, а мужчина из Маарду прятал наркотики внутри сиденья велосипеда.
На видео, которым полиция поделилась с Delfi, запечатлен обыск одной из квартир, где было обнаружено большое количество "травки".
Полицейские из службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне и Харьюма общей сложностью 14 подозреваемых в наркопреступлениях. Среди задержанных двое оказались несовершеннолетними, а один подозреваемый находился в розыске.
Всего было изъято примерно 30 грамм амфетамина, примерно 220 грамм конопли, фентанил, особенно опасный карфентанил и почти 500 таблеток экстази. Во время обысков были обнаружены и наличные.