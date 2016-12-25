Во время декабрьского рейда сотрудники полиции за два дня обнаружили фентанил, коноплю, амфетамин и экстази. Среди 14 задержанных есть двое несовершеннолетних и один разыскиваемый преступник.

Полицейский рейд прошел по всему Таллинну, а также в Маарду. Особое внимание было уделено наркодилерам, действующим на городских улицах.

Например, у задержанного в Ласнамяэ мужчины нашли пакетики с наркотическим веществом в трусах, а мужчина из Маарду прятал наркотики внутри сиденья велосипеда.

На видео, которым полиция поделилась с Delfi, запечатлен обыск одной из квартир, где было обнаружено большое количество "травки".

Полицейские из службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне и Харьюма общей сложностью 14 подозреваемых в наркопреступлениях. Среди задержанных двое оказались несовершеннолетними, а один подозреваемый находился в розыске.

Всего было изъято примерно 30 грамм амфетамина, примерно 220 грамм конопли, фентанил, особенно опасный карфентанил и почти 500 таблеток экстази. Во время обысков были обнаружены и наличные.