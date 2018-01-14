14.01.2018, 21:02

ВИДЕО: В Ярвамаа на улице мужчина с мечом напал на людей

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rus.delfi.ee
EST

14 января в 4:15 полиция получила сообщение о драке на улице Пикк в Ярва-Яани в Ярвамаа, где 36-летний мужчина в общественном месте напал на двух женщин и угрожал присутствующим предметом, похожим на меч.

В качестве подозреваемых полиция задержала 36-летнего и 24-летнего мужчин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о тяжком нарушении общественного порядка с применением насилия.

Более точные обстоятельства случившегося в интересах следствия не разглашаются.

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