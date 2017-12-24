ВИДЕО: В Ярваканди открытым пламенем пылало старое здание бассейна

В субботу в 22:48 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в старом здании бассейна в Ярваканди. Здание на протяжении нескольких лет не использовалось.

По словам Ляэнеского спасательного центра, работы по тушению пожара длились более пяти часов и завершились в 4:12. Есть причины полагать, что здание подожгли.