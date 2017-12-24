24.12.2017, 09:07
ВИДЕО: В Ярваканди открытым пламенем пылало старое здание бассейна
В субботу в 22:48 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в старом здании бассейна в Ярваканди. Здание на протяжении нескольких лет не использовалось.
По словам Ляэнеского спасательного центра, работы по тушению пожара длились более пяти часов и завершились в 4:12. Есть причины полагать, что здание подожгли.
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