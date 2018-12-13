ВИДЕО: В Выру молодые люди угрожали рабочим пневматическим оружием

"Сегодня около 9:20 в полицию поступил вызов, что в городе Выру была перебранка между рабочими и тремя молодыми людьми, один из которых размахивал похожим на оружие предметом", — сказала Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк.

Полиция задержала двоих уехавших с места происшествия на автомобиле молодых людей для проверки. В машине похожего на оружие предмета не нашли. В ходе дополнительной проверки района патруль задержал в подъезде одного из домов и третьего молодого человека и обнаружил оставленное в подъезде пневматическое оружие.

"Размахивание похожим на оружие предметом на улице и угрозы окружающим недопустимы. Все трое связанных с инцидентом молодых людей, двое из которых совершеннолетние и один — несовершеннолетний, употребляли алкоголь. Они задержаны и находятся в арестном доме. Детали этого тяжкого нарушения общественного порядка выяснит полиция в ходе дальнейшего расследования", — сказала ведущий следователь Выру Маргус Пухм.

По данным Võrumaa Teataja, трое молодых людей в нетрезвом состоянии подошли к рабочим и разговаривали угрожающе. На опубликованном на странице газеты в Facebook видео видно, как один из молодых людей направляет пневматическое оружие в сторону строительных рабочих.