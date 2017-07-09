ВИДЕО: В волости Сауэ мотоциклист сбил кабана, пострадали два человека

Сегодня ночью в волости Сауэ 36-летний мужчина на мотоцикле сбил кабана. Мотоциклиста и пассажира доставили в больницу.

Полиция сообщила, что сегодня ночью в 3:11 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Сауэ на 21 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где перед мотоциклом Suzuki GSX 1300R, которым управлял 36-летний мужчина, выбежал кабан.

Водителя и находившегося на мотоцикле 31-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Позднее проезжавший мимо места происшествия читатель описал Delfi ситуацию так: "Мотоцикл был в сотне метров от кабана, и его (мотоцикл) тушили огнетушителем. На месте был спасательный департамент, полиция, и ехавшая навстречу скорая помощь очень-очень спешила. В момент столкновения скорость точно была большая. Это была зона 110 км/ч. Кабан был разорван на два или больше кусков".