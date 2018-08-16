16.08.2018, 20:54
ВИДЕО: В волости Харку произошло столкновение двух автомобилей, пострадали обе управлявшие ими женщины
Сегодня в 17.30 полиция получила сообщение о ДТП, произошедшем в волости Харку — столкнулись два автомобиля, в результате чео оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.
По первоначальным данным автомобиль Lexus, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, выполнял левый поворот на дорогу Харку-Клоогаранна, оказавшись на пути Volvo под управлением 40-летней женщины.
В результате столкновения оба автомобиля оказались на велосипедно-пешеходной дорожке.
Оба водителя были доставлены в больницу.