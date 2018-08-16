ВИДЕО: В волости Харку произошло столкновение двух автомобилей, пострадали обе управлявшие ими женщины

По первоначальным данным автомобиль Lexus, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, выполнял левый поворот на дорогу Харку-Клоогаранна, оказавшись на пути Volvo под управлением 40-летней женщины.

В результате столкновения оба автомобиля оказались на велосипедно-пешеходной дорожке.

Оба водителя были доставлены в больницу.