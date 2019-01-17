ВИДЕО: В Вильяндимаа грузовик вылетел с дороги

Пресс-представитель Лыунаской префектуры полиции Керли Вирк проинформировала, что ДТП произошло около семи утра в волоти Пыхья-Сакала, на 25-м километре трассы Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя. Водитель ехавшего в сторону Вильянди грузовика Volvo не справился с управлением и тот оказался в кювете. ”Медики оказали водителю первую помощь на месте происшествия”, — сказала Вирк.

Водитель был трезв. Шины автомобиля соответствуют требованиям. В то же время дорожные условия, которые можно назвать очень сложными — слякоть, лед, водитель не учел.