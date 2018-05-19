ВИДЕО: В Вильянди открытым пламенем полыхала легковушка

Вчера вечером в 23:30 в Вильянди близ вокзала на парковке горел автомобиль.
Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.
Вчера вечером в 23:30 в Вильянди близ вокзала на парковке горел автомобиль.
Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
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STORA ENSO EESTI AS
Tähtaeg: 01.06.2018
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