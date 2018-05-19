19.05.2018, 12:40

ВИДЕО: В Вильянди открытым пламенем полыхала легковушка


rus.delfi.ee
EST

Вчера вечером в 23:30 в Вильянди близ вокзала на парковке горел автомобиль.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.

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