19.05.2018, 12:40

ВИДЕО: В Вильянди открытым пламенем полыхала легковушка


rus.delfi.ee
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Вчера вечером в 23:30 в Вильянди близ вокзала на парковке горел автомобиль.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.

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