ВИДЕО: В Вильянди открытым пламенем полыхала легковушка

Вчера вечером в 23:30 в Вильянди близ вокзала на парковке горел автомобиль.
Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.
Вчера вечером в 23:30 в Вильянди близ вокзала на парковке горел автомобиль.
Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.
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VAKLAK OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 20.05.2018
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