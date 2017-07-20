ВИДЕО: В Валгамаа грузовик задел трактор и съехал в кювет

Около 11:00 на шоссе Тарту-Валга в Валгамаа произошло ДТП, в результате которого грузовик съехал с дороги.

Согласно первоначальным данным, в деревне Пыру волости Пука грузовик во время движения по главной дороге зацепил трактор, который выезжал с боковой дороги и хотел повернуть налево.

В итоге грузовик съехал в кювет, а оба водителя были доставлены в больницу, откуда их отпустили домой.

По словам водителя грузовика, трактор не показал, что собирается повернуть. В то же время водитель трактора утверждает, что сигнальные огни просто слишком медленно включались. Точную причину ДТП выяснит производство.