ВИДЕО: В Валгамаа грузовик задел трактор и съехал в кювет

Около 11:00 на шоссе Тарту-Валга в Валгамаа произошло ДТП, в результате которого грузовик съехал с дороги.
Согласно первоначальным данным, в деревне Пыру волости Пука грузовик во время движения по главной дороге зацепил трактор, который выезжал с боковой дороги и хотел повернуть налево.
В итоге грузовик съехал в кювет, а оба водителя были доставлены в больницу, откуда их отпустили домой.
По словам водителя грузовика, трактор не показал, что собирается повернуть. В то же время водитель трактора утверждает, что сигнальные огни просто слишком медленно включались. Точную причину ДТП выяснит производство.
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