ВИДЕО: В торговом центре Viru охранники заломали агрессивно настроенного молодого человека

В воскресенье в торговом центре Viru охранники были вынуждены были применить физическую силу к молодому человеку, который вел себя агрессивно. Молодого человека силой уложили на пол, охранники были вынуждены использовать перцовый баллончик.

Читатель Delfi прислал видео на котором видно, что в торговом центре Viru трое охранников заломали и повалили на пол молодого человека.

Со слов читателя друзья молодого человека рассказали, что они тихо ходили по торговому центру. К ним подошли охранники и попросили их уйти из магазина. Охранники решили, что молодой человек пьян.

"Один из охранников схватил молодого человека за горло, а затем распылил в лицо перцовый газ. Через некоторое время этот молодой человек лежал на полу, охранники сидели на нем. Один из охранников коленом уперся в лицо молодого человека", — рассказал читатель.

Директор по коммуникации торгового центра Viru Таиви Койтла рассказала, что компания — трое молодых людей вели себя провокационно.

Изначально компания ушла из торгового центра, но потом вернулась. Молодые люди сели в цветочные горшки. После разговора с охранниками компания все же решила уйти, но перед дверью один из молодых людей отказался уходить.

"После этого охранник схватил за руку молодого человека, чтобы вывести его из торгового центра. Молодой человек пришел в ярость, начал толкать охранника, схватил его за горло и бил ногами. В связи с этим охранник был вынужден применить перцовый баллончик", — рассказала Койтла.

"Агрессивного молодого человека повалили на пол и заковали в наручники. Потом его отвели в специальное помещение, где оказали первую помощь из-за того, что в отношении него был использован перцовый газ. В 17.56 приехала скорая, но от их помощи молодой человек отказался. В 17:57 приехала полиция, которая его забрала.

По словам Койтла, применение перцового газа в данном случае было оправдано, поскольку произошло агрессивное нападение.