ВИДЕО: В Тартумаа столкнулись два автомобиля, пострадали два человека

Сегодня около 16:20 в Тартумаа на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и дороги Татра-Отепя произошла авария, в которой пострадали два человека.

Насколько известно сейчас, управлявший автомобилем Ford Focus мужчина 1991 года рождения выехал перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Alfa Romeo, которым управлял мужчина 1989 года рождения.

В столкновении машин пострадали управлявший Ford мужчина и пассажирка Alfa Romeo. Автомобили были настолько повреждены, что их отбуксировали. Некоторое время движение в одном направлении было немного нарушено.

Полиция пояснила на месте происшествия, что дорога и погодные условия были хорошие, шины автомобилей соответствовали требованиям, водители были трезвы и все находившиеся в машинах использовали снаряжение безопасности.

Для расследования деталей аварии начали производство о проступке.