ВИДЕО: В Тартумаа горел дом, жильцы сами выбрались из здания

Сегодня после полудня в Тартумаа в волости Хааслава загорелось двухэтажное здание, жильцы не пострадали.

"Сегодня в 13:49 в Центр тревоги сообщили, что в Тартумаа в волости Хааслава в Койвукюла горит второй этаж здания, и пламя вырывается через крышу", — сказала Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента Рийн Оэсельг.

В здании находились два человека, которые выбрались наружу до прибытия спасателей. В помощи медиков они не нуждались.



Позднее Оэсельг подтвердила, что пожар был потушен около 16:35. На первый этаж огонь не распространился, а чердачный был уничтожен полностью.