21.07.2018, 11:25

ВИДЕО: В таллиннском McDonald´s группа молодых людей напала на человека

 (139)
дополнено в 13:25
rus.delfi.ee
EST 46

Читатель Delfi прислал снятое вчера в Таллинне видео, на котором видно, как в ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека, вытащила что-то у него из кармана, а затем убежала.

Охранник попытался вмешаться, но его оттолкнули.

Инцидент произошел в McDonald´s, расположенном в торговом центре Viru.

Позже стало известно, что пострадавший говорил на английском языке.

Полиция сообщает, что Центр тревоги получил сообщение об ограблении сегодня в 00:40. По предварительным данным, несколько молодых людей напали на потерпевшего и забрали его личные вещи. 19-летний пострадавший был доставлен в больницу.

Точные обстоятельства выяснит следствие. Возбуждено уголовное дело по статье ”грабеж”. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о нападавших или стал свидетелем инцидента, сообщить об этом по номеру 5690 4272.

В охранной фирме сообщили Delfi, что находившийся на месте охранник сразу вызвал подмогу: ”G4S патрули получили вызов в 00:39 и прибыли на место за четыре минуты. К этому времени нападавшие уже скрылись. Потерпевший был передан медикам”.

По словам работника заведения, в ресторан зашла компания агрессивных молодых людей и напала на посетителя. Пока неизвестно, предшествовал ли этому разговор и знали ли друг друга нападавшие и потерпевший.

После того, как преступники компания скрылась, на место была вызвана полиция и скорая. Охрана находится в ресторане по ночам и на выходных.

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