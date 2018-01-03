03.01.2018, 15:54

ВИДЕО: В Таллинне пьяный пассажир испачкал такси, а потом выхватил нож

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rus.delfi.ee
EST

Молодой человек, который нашел водителя через группу в соцсетях, после поездки стал размахивать ножом, а перед этим запачкал машину.

”Воспользовавшийся услугой "Rideshare" молодой человек был пьян, запачкал машину, а после решил побегать вокруг с кухонным ножом в руках. Водители пустили ему в лицо газ из баллончика и пригрозили”, — рассказал Delfi пожелавший остаться анонимным источник.

”Это была ужасная поездка. Всю дорогу он указывал, что тут едь медленнее, тут быстрее, а тут подожди, я хочу съесть гамбургер. Потом мы отвезли его к какому-то дому, где ему должны были передать сумку. Вместе с ним вышли еще несколько человек его возраста и стали нападать на него, так как он вроде как разбил у какой-то машины зеркало”, — написал в соцсетях другой свидетель.

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