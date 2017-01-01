1 января, около 10:00, в Таллинне на Нарвском шоссе пьяная женщина проигнорировала красный свет светофора и стала переходить дорогу.

В руках у женщины была бутылка с алкоголем. Женщина вышла на дорогу прямо перед машиной, в которой был установлен видеорегистратор. Женщина агрессивно отреагировала на водителя, который ей посигналил.