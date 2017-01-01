В руках у женщины была бутылка с алкоголем. Женщина вышла на дорогу прямо перед машиной, в которой был установлен видеорегистратор. Женщина агрессивно отреагировала на водителя, который ей посигналил.
ВИДЕО: В Таллинне пьяная женщина вышла на дорогу прямо перед авто и выругалась на водителя(44)
1 января, около 10:00, в Таллинне на Нарвском шоссе пьяная женщина проигнорировала красный свет светофора и стала переходить дорогу.
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