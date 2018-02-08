ВИДЕО: В Таллинне на железнодорожном переезде Тонди автомобиль проскочил перед самым поездом

Вчера вечером в столице на железнодорожном переезде Тонди создалась опасная ситуация, когда автомобиль под красный сигнал светофора проехал через переезд за пару секунд до того, как по этому участку пронесся пассажирский поезд.

Трагедии позволило избежать то, что недалеко от этого места находится остановка поезда, и скорость пассажирского состава была все-таки сравнительно невысокой.

Все началось с того, что вечером около шести часов, когда ехавший со стороны города черный BMW попытался проскочить через переезд, но не успел, поехав назад. В этот момент на него упал шлагбаум. После того, как поезд проехал, шлагбаум остался в наполовину опустившемся положении, а красный свет продолжал гореть, не переставая.