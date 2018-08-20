ВИДЕО: В Таллинне на Мустамяэ теэ лопнула водопроводная труба — жители остались без воды(16)
Вчера поздно вечером рядом с домом по адресу Мустамяэ теэ, 143 лопнула водопроводная труба, в результате чего многие местные жители остались без воды.
Вчера поздно вечером рядом с домом по адресу Мустамяэ теэ, 143 лопнула водопроводная труба, в результате чего многие местные жители остались без воды.
Вода из трубы ушла в песок и вытекла на улицу Ваабласе.
На данный момент на месте аварии идут ремонтные работы.
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