ВИДЕО: В Таллинне агрессивный пес напал на пожилую хозяйку. Полиции пришлось использовать шокер

”Для того, чтобы спасти женщину, да и вообще подобраться к ней для оказания помощи, использовали против собаки электрошокер. 72-летняя женщина была доставлена в больницу — у нее были признаки обморожения и травмы”, — сообщили в полиции. ”Это была собака той женщины, которую она и атаковала. Животное по какой-то причине стало агрессивным”.

По словам полицейского, это была собака пострадавшей. После применения электрошокера собаку оставили восстанавливаться под присмотром родственников пострадавшей.