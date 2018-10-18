18.10.2018, 11:18

ВИДЕО: В Старом городе Таллинна неожиданно покатился микроавтобус, в котором находились маленькие дети

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rus.delfi.ee
EST 5

Позавчера в Старом городе Таллинна неожиданно покатился белый грузовой микроавтобус. Только после остановки выяснилось, что в нем находились дети.

"Позавчера патрулировавший в Старом городе полицейский заметил грузовой микроавтобус в месте, где его быть не должно было бы", — написали на странице Пыхьяской префектуры в Facebook. В момент проверки автомобиль начался двигаться, и побежавшая к нему женщина показала, что что-то не так.

Полицейский последовал за машиной, и благодаря пришедшим на помощь людям движение автомобиля смогли остановить. После остановки выяснилось, что в машине находились 7-летний и 4-летний ребенок.

По словам пресс-секретаря полиции Барбары Лихтфельдт, грузовой микроавтобус остался на холостом ходу и покатился вместе с детьми.

Полиция на своей странице в Facebook благодарит людей, при помощи которых удалось предотвратить несчастный случай с плохими последствиями. "Выходя из автомобиля, следует убедиться, что он безопасно припаркован и не станет опасным для других людей", — написала полиция.

Tallinn Hockey weekend
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