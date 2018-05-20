ВИДЕО: В Словакии автобус с эстонскими школьниками попал в ДТП, дети не пострадали

В Словакии в ДТП попал автобус со школьниками из Тарту. согласно первоначальным данным, дети не пострадали. А вот из другой машины людей пришлось вырезать.

Автобус с примерно 40 учениками из Тарту направлялся в Венгрию, когда он столкнулся с автомобилем Škoda Octavia, который отклонился и выехал на противоположную полосу.

С детьми все в порядке, их доставили в отель в ближайший город. Находившиеся же в Škoda трое человек получили серьезные травмы и их пришлось вырезать из автомобиля, сообщает местный портал Noviny.sk.