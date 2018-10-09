09.10.2018, 17:00

ВИДЕО: В сердце Таллинна полицейские-лжеграбители ”совершили дерзкий налет” на магазин часов. Их поймали настоящие коллеги

 (18)
это были учения!
rus.delfi.ee
EST 6

Сегодня днем ”полицейские-воры” ”ограбили” магазин часов.

Под визг шин у магазина остановилась серая Toyota Corolla. Магазин быстренько освободили от ценных вещей, вооруженные лжеворы покидали урожай в машину и убежали в направлении бульвара Вабадузе.

Сценарий основан на подобном ограблении, произошедшем пару лет назад. В тот же магазин ворвались четверо из Литвы и начали угрожать продавщице оружием.

Также полицейские изображали и продавщицу. Магазин ”Швейцарские часы” был готов предоставить свою площадь для учений, но, по словам пресс-секретаря полиции Марии Аава, сотрудники не захотели заново вспоминать опыт двухлетней давности.

Через четыре-пять минут после ”ограбления” на место прибыл первый патруль из Таллиннского центрального участка. Через четверть часа Роозикрантси наполнилась полицией.

Tallinn Hockey weekend
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