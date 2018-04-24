ВИДЕО: В секунде от столкновения! Водитель грузовика из Эстонии совершает в Норвегии смертельно опасный обгон

В норвежских СМИ распространяется видео, на котором видно, как принадлежащий эстонской фирме грузовик при обгоне подвергает опасности других участников дорожного движения.

Директор фирмы Kauritel OÜ Марек Новик сказал, что они в курсе случившегося и занимаются выяснением обстоятельств.

”Я осведомлен об инциденте и водитель написал объяснительную. Мы обсудили эту тему на форуме наших водителей. Никакая спешка не может оправдать такой обгон. Нас всех дома ждут семьи, как и этого водителя, который сожалеет о случившемся и сам очень раздосадован произошедшим”, — сказал он.

