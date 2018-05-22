22.05.2018, 21:17

ВИДЕО: В Рапламаа грузовик съехал в кювет и врезался в дерево

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня в 15:36 в волости Рапла в Рапламаа 39-летняя женщина не справилась с управлением грузовика, съехала в кювет и врезалась в дерево.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

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