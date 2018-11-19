19.11.2018, 08:36

ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне столкнулись трамваи, пострадали пять человек

 (21)
дополнено в 10:25
rus.delfi.ee
EST 11

В понедельник утром в Каламая, рядом с железнодорожным переездом на Копли теэ, при столкновении двух трамваев пострадали пять человек. По словам представителя Tallinna Linnatranspordi AS, среди пострадавших был и водитель трамвая.

Инцидент произошел в незадолго до 8 на остановке "Крулли", когда один трамвай по не установленным причинам врезался сзади в другой трамвай.

В результате пять человек были доставлены в больницу, в том числе и водитель одного из трамваев.

Движение трамваев в сторону Копли было временно остановлено. Оно восстановилось к 10:00.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Идея Осиновского: пусть решение по миграционному пакту ООН примет Рийгикогу, а не правительство. Ратас его поддерживает

19.11.2018
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский в утренней программе на Vikerraadio заявил, что одно из возможных решений правительственного кризиса — доверить принятие решения по миграционному пакту ООН Рийгикогу.
Подробнее

ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне столкнулись трамваи, пострадали пять человек

19.11.2018
В понедельник утром в Каламая, рядом с железнодорожным переездом на Копли теэ, при столкновении двух трамваев пострадали пять человек. По словам представителя Tallinna Linnatranspordi AS, среди пострадавших был и водитель трамвая.
Подробнее


Строители из Украины в Литве: ломать привычную жизнь непросто, но другого выбора не было

19.11.2018
В следующем году приток иностранных рабочих в Литву вырастет до 40 процентов. Уже сейчас на литовских стройках работает немало приезжих из Украины и Беларуси. Миграция трудовых ресурсов – это признак современной глобальной экономики.
Подробнее


Что светит маяку? Активные жители Палдиски решительно настроены предотвратить гибель исторического наследия

19.11.2018
Этим летом приморский город Палдиски отпраздновал свое 300-летие. Маяк, сооруженный неподалеку по указанию Петра I, такой же юбилей отметит через шесть лет. Если к тому времени не рухнет в море. Местный предприниматель Андрей Певгонен намерен при поддержке своих сторонников не только этого не допустить, но и дать новую жизнь старому маяку и окрестной территории, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €

Дональд Трамп призвал брать пример с финнов в вопросах заботы о лесе

19.11.2018
В прошлые выходные, на торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны президент Саули Ниинистё обсудил со своим американским коллегой лесные пожары и готовность пожарных служб к борьбе с ними.
Подробнее