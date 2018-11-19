19.11.2018, 08:36
ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне столкнулись трамваи, пострадали пять человек
В понедельник утром в Каламая, рядом с железнодорожным переездом на Копли теэ, при столкновении двух трамваев пострадали пять человек. По словам представителя Tallinna Linnatranspordi AS, среди пострадавших был и водитель трамвая.
Инцидент произошел в незадолго до 8 на остановке "Крулли", когда один трамвай по не установленным причинам врезался сзади в другой трамвай.
В результате пять человек были доставлены в больницу, в том числе и водитель одного из трамваев.
Движение трамваев в сторону Копли было временно остановлено. Оно восстановилось к 10:00.