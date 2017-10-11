ВИДЕО: В Пярну задержаны предполагаемые угонщики автомобилей из Литвы

Полиция Эстонии на прошлой неделе в рамках спецоперации в Пярну задержала четырех граждан Литвы, которых подозревают в угоне машин из Силламяэ, Таллинна, Тарту и Пярну.

Согласно подозрению, четверо мужчин угоняли машины с августа этого года. На их счету десять угонов или попыток угона, сообщает rus.err.ee.

Автомобильные воры действовали по четкому плану и использовали высокотехнологичные устройства, которые позволяли угонять автомобили класса люкс, оснащенные системой доступа без ключа.

Деятельность автомобильных воров из Литвы в Эстонии оставалась пассивной после того, как полиция весной прошлого года в Каркси-Нуйа задержала группировку воров из Литвы.

"Приход новой группировки показывает, что интерес к угонам автомобилей из Эстонии восстановился. Поскольку полиция следила за их деятельностью, то эта попытка закончилась их задержанием", — сказал руководитель службы по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями Лыунаской префектуры Райн Восман.

В случае признания членов группировки, занимающейся угоном машин, виновными, их ждет от трех до восьми лет тюремного заключения.