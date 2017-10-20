ВИДЕО: В Пярну из-за резкого торможения автобуса пять человек попали в больницу

Около 16:00 в Пярну при резком торможении городского автобуса серьезные травмы получили пять человек. В итоге пострадавших доставили в больницу.

По словам автора видео, который также находился в автобусе, один молодой человек ударился головой о металлический поручень, а пожилая женщина получила травмы рук. Одной женщине понадобился корсет для шеи.

Очевидец рассказал, что автобус резко затормозил из-за человека, внезапно вышедшего на пешеходный переход.

Ляэнеская префектура подтвердила, что в больницу были отправлены пять человек. Водитель автобуса был трезв.