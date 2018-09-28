ВИДЕО: В порту Палдиски грузовик чуть не утонул в море

В интернете начало распространяться видео того, как в порту Палдиски один грузовик во время шторма попытался съехать с судна, но оказался практически в море.
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В интернете начало распространяться видео того, как в порту Палдиски один грузовик во время шторма попытался съехать с судна, но оказался практически в море.
Kontserni turunduskoordinaator
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
Müügimeeskonna juht
LUNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 08.10.2018
Toiduosakonna juhataja
VETERINAAR- JA TOIDUAMET
Tähtaeg: 04.10.2018
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