ВИДЕО: В порту Палдиски грузовик чуть не утонул в море

В интернете начало распространяться видео того, как в порту Палдиски один грузовик во время шторма попытался съехать с судна, но оказался практически в море.
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В интернете начало распространяться видео того, как в порту Палдиски один грузовик во время шторма попытался съехать с судна, но оказался практически в море.
Projektijuht - vanemteenindaja
PLUS CATERING OÜ
Tähtaeg: 09.10.2018
Värbamispartner
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 14.10.2018
Strateegia ja tootearenduse teenuste valdkonnajuht…
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