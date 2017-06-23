ВИДЕО: В Петербурге за наркоторговлю задержали бывшего нарвского боксера

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 20 июня полиция после продолжительной погони за наркоторговцами задержала трех человек, среди них оказался гражданин Эстонии, уроженец Нарвы, Алексей Филипьев, который был за рулем бронированного Land Cruiser, пытавшегося уйти от полиции с простреленными покрышками.

29-летний Алексей Филипьев родился в Нарве. С детства увлекается боксом, занимался в клубе "Мере", в подростковом возрасте занимал первые места на местных и международных турнирах, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Фонтанку".

После погони и задержания из автомобиля Land Cruiser изъяли пакет с белым порошком общей массой почти один килограмм. Филипьев после задержания потребовал эстонского переводчика.