ВИДЕО: В отношении проехавшего на красный свет по пешеходному переходу водителя автобуса возбуждено производство

Производство возбуждено и в отношении водителя, который тоже проехал на красный свет непосредственно перед ним.

”Пресечение пешеходного перехода на красный свет — это нарушение ПДД. В качестве наказания водителю вынесено предупреждение за нарушение рабочих обязанностей и назначено пройти дополнительный курс по безопасности дорожного движения”, — сообщил представитель ATKO.