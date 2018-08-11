11.08.2018, 10:50

ВИДЕО: В отношении проехавшего на красный свет по пешеходному переходу водителя автобуса возбуждено производство

 (1)
rus.delfi.ee
EST

В отношении водителя автобуса, который в понедельник на Нарвском шоссе в Таллинне проехал по пешеходному переходу на красный свет возбуждено производство.

Производство возбуждено и в отношении водителя, который тоже проехал на красный свет непосредственно перед ним.

”Пресечение пешеходного перехода на красный свет — это нарушение ПДД. В качестве наказания водителю вынесено предупреждение за нарушение рабочих обязанностей и назначено пройти дополнительный курс по безопасности дорожного движения”, — сообщил представитель ATKO.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Итог дискуссии в Пайде: у объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьной системы есть будущее

11.08.2018
Прошедшая вчера в Пайде дискуссия на тему объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьную системы завершилась признанием того, что взгляды общества на совместное обучение детей с разными родными языками стали более открытыми, что создает отличные предпосылки для разработки плана единой школы.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В США разбился угнанный пассажирский самолет

11.08.2018
Пассажирский самолет разбился в США недалеко от Сиэтла после ”несанкционированного взлета”. По предварительным данным, на борту никого не было, а лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями. Об этом в субботу, 11 августа, сообщает NBC News.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €

Максим Волков: мне предлагали деньги, чтобы центристов не было в жюри КВН

11.08.2018
Руководитель КВН Эстонии Максим Волков в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о политизированности и цензуре в КВН, усомнился в успехе первого русскоязычного ситкома Эстонии "Ласнагорск", а также рассказал о том, как ему предлагали избавиться от центристов в жюри Клуба Веселых и Находчивых.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За месяц из семей в Литве забрали 600 детей: специалисты рассказывают об ужасном опыте

10.08.2018
За июль из небезопасного окружения в Литве специалисты забрали 600 детей (была угроза для жизни детей, для их здоровья, нормального развития, или за детьми не смотрели, родители пьянствовали и т.д.), рассказывает ru.delfi.lt.
Подробнее

Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды

10.08.2018
Вчера вечером на карьере Румму утонул мужчина. Администратор карьера Эрика Билтсе говорит, что мужчина зашел в карьер не со стороны расположенного на частной территории платного пляжа, а со стороны государственной земли.
Подробнее

Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

10.08.2018
Вчера в Нарве на территории Кренгольмской мануфактуры состоялся предпоказ посвященного жизни и творчеству Яака Йоала спектакля ”Кремлевские соловьи” в постановке Tartu Uus Teater. Сегодня вечером состоится премьера, а потом еще 10 представлений, на каждое из которых ожидается по 2000 зрителей.
Подробнее