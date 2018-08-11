11.08.2018, 10:50
ВИДЕО: В отношении проехавшего на красный свет по пешеходному переходу водителя автобуса возбуждено производство
В отношении водителя автобуса, который в понедельник на Нарвском шоссе в Таллинне проехал по пешеходному переходу на красный свет возбуждено производство.
Производство возбуждено и в отношении водителя, который тоже проехал на красный свет непосредственно перед ним.
”Пресечение пешеходного перехода на красный свет — это нарушение ПДД. В качестве наказания водителю вынесено предупреждение за нарушение рабочих обязанностей и назначено пройти дополнительный курс по безопасности дорожного движения”, — сообщил представитель ATKO.