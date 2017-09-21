ВИДЕО: В Нымме столкнулись робот-курьер и автомобиль

Теперь с автомобилями сталкиваются не только автомобили, но и роботы. Вчера днем около 16 часов в Таллинне на Нымме теэ столкнулись автомобиль и пересекавший дорогу по пешеходному переходу робот-курьер.

Вероятно, водитель не увидел робота через переднюю часть капота, и следовательно ему не удалось пропустить машину через дорогу. Робот упал на бок, но каких-либо особенно серьезных повреждений не видно ни у одного из участников ДТП.