21.09.2017, 10:00

ВИДЕО: В Нымме столкнулись робот-курьер и автомобиль

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rus.delfi.ee
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Теперь с автомобилями сталкиваются не только автомобили, но и роботы. Вчера днем около 16 часов в Таллинне на Нымме теэ столкнулись автомобиль и пересекавший дорогу по пешеходному переходу робот-курьер.

Вероятно, водитель не увидел робота через переднюю часть капота, и следовательно ему не удалось пропустить машину через дорогу. Робот упал на бок, но каких-либо особенно серьезных повреждений не видно ни у одного из участников ДТП.

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