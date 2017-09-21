ВИДЕО: В Нымме столкнулись робот-курьер и автомобиль

Теперь с автомобилями сталкиваются не только автомобили, но и роботы. Вчера днем около 16 часов в Таллинне на Нымме теэ столкнулись автомобиль и пересекавший дорогу по пешеходному переходу робот-курьер.

Вероятно, водитель не увидел робота через переднюю часть капота, и следовательно ему не удалось пропустить машину через дорогу. Робот упал на бок, но каких-либо особенно серьезных повреждений не видно ни у одного из участников ДТП.

Коммерческий директор Starship Technologies Аллан Мартинсон говорит, что в данном случае по закону прав робот. ”Когда горит зеленый свет, то водитель должен пропустить пешехода, велосипедиста и робота”, — говорит он. На видео виден зеленый сигнал светофора.

На нерегулируемых переходах, по словам Мартинсона, робот не имеет преимущества, за исключением случая, когда автомобиль совершает поворот на пешеходный переход.

Некоторые водители отмечают, что низкие роботы плохо заметны на дорогах, в связи с чем на их появление трудно быстро среагировать.