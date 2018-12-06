ВИДЕО: В Нарве женщине в машину подложили сумку. Она заподозрила, что там бомба
В среду в 21.20 в полицию поступил вызов — женщина сообщила, что неизвестные бросили в багажник ее машины сумку и она опасается, нет ли там бомбы.
В среду в 21.20 в полицию поступил вызов — женщина сообщила, что неизвестные бросили в багажник ее машины сумку и она опасается, нет ли там бомбы.
В момент обращения в полицию автомобиль женщины находился на Петровской площади. Туда и прибыл наряд полиции, а также деминеры, установившие, что ничего опасного в сумке не находится. В ней были всего лишь личные вещи.
Стало ясно, что происшествие — скорее комическое, чем криминальное.
Сумку в багажник машины женщины положили мужчины рядом с нарвским железнодорожным вокзалом. Она в тот момент находилась в автомобиле, и, как сказала Delfi пресс-представитель Идаской префектуры полиции Леана Лойде, сильно испугалась, быстро уехав оттуда — на Петровскую площадь.
В префектуре говорят, что вещи ждут своего хозяина в нарвском отделе полиции. ”Похитившую” сумку женщину никакого наказания, конечно, не ждет.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.