ВИДЕО: В Нарве женщине в машину подложили сумку. Она заподозрила, что там бомба

В момент обращения в полицию автомобиль женщины находился на Петровской площади. Туда и прибыл наряд полиции, а также деминеры, установившие, что ничего опасного в сумке не находится. В ней были всего лишь личные вещи.

Стало ясно, что происшествие — скорее комическое, чем криминальное.

Сумку в багажник машины женщины положили мужчины рядом с нарвским железнодорожным вокзалом. Она в тот момент находилась в автомобиле, и, как сказала Delfi пресс-представитель Идаской префектуры полиции Леана Лойде, сильно испугалась, быстро уехав оттуда — на Петровскую площадь.

В префектуре говорят, что вещи ждут своего хозяина в нарвском отделе полиции. ”Похитившую” сумку женщину никакого наказания, конечно, не ждет.