Как именно начался пожар, что стало его причиной, каков его масштаб, пока непонятно, но видео зафиксировало активное горение.
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В каждой Балтийской стране есть своя община ЛГБТ. Эта международная аббревиатура обозначает все разнообразие сексуальных меньшинств — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. В Эстонии число тех, кто открыто причисляет себя к этому сообществу, составляет не менее 200 человек. В Латвии — примерно столько же, а в Литве вполовину меньше. Но эти цифры относительные: многие стараются не обнародовать подробности своей интимной жизни.
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
"Я хочу узнать, каков у меня риск заболеть раком": зачем жители Эстонии становятся генными донорами?
12.06.2018
Генный фонд привлекает 100 000 новых генных доноров. Благодаря собранным данным планируется информировать жителей Эстонии о персональных генетических рисках и тем самым дать толчок к развитию персональной медицины в Эстонии. К начатому в апреле сбору проб на сегодняшний день присоединились более 40 000 человек, примерно половина уже успела сдать кровь, пишет vecherka.ee. Почему люди становятся генными донорами или, наоборот, не хотят ими быть?
Тело 30-летней Илен было найдено в лесу у тропы Яансона в Пярну. На теле женщины нет внешних следов насилия, поэтому у полиции нет оснований подозревать преступление. Илен в последний раз видели позавчера в вечернее время в Пярну на улице Лао. После этого она не приходила ни домой, ни на работу.
Видео: в Мяннику пылает лес
12.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
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Müügiesindaja
HUSQVARNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 22.06.2018
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Kereremonditöökoja seadmete paigaldus- ja hooldusm…
BENEFIT AS
Tähtaeg: 15.06.2018
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Turismiarenduskeskuse direktor
EAS (ARISTA)
Tähtaeg: 18.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Европейская комиссия разработала новую директиву об авторских правах в свете единого цифрового рынка. Эта директива вызвала небывало острую реакцию эстонских пользователей соцсетей, призывающих писать евродепутатам от Эстонии с просьбой голосовать против директивы. Депутат Европарламента Яна Тоом просит тех, кому небезразлично будущее интернета, писать не столько депутатам из Эстонии, сколько вообще всем евродепутатам или по меньшей мере — членам Правового комитета Европарламента.