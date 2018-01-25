ВИДЕО: В мустамяэском магазине полицейские заломали мужчину, подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей

Читатель прислал в редакцию видео, снятое в Таллинне, в Мустамяэ ,в торговом центре ”Магистраль”. По словам полиции, на нем — кадры задержания мужчины, подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей.

„Сегодня мы с командой быстрого реагирования задержали подозреваемого в преступлении. Разбирательство только начинается, потому подробной информации предоставить невозможно”, — прокомментировал ситуацию руководитель группы по расследованию преступлений сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет и добавил, что преступления против детей были и остаются для полиции в приоритете.