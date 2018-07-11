ВИДЕО: В миллиметре от столкновения! На дорогах Нымме бесчинствовал микроавтобус Citroën

Читатель Delfi прислал видео того, как вчера днем на Вабадузе пст в Нымме микроавтобус Citroën совершал опасные маневры и пытался совершить обгон там, где для этого совершенно не было места.
Смотрите видео!
Читатель Delfi прислал видео того, как вчера днем на Вабадузе пст в Нымме микроавтобус Citroën совершал опасные маневры и пытался совершить обгон там, где для этого совершенно не было места.
Смотрите видео!
Müügijuht-turundusjuht, projektijuht, disainer, kl…
NORRISON OÜ
Tähtaeg: 20.07.2018
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