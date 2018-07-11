11.07.2018, 14:45

ВИДЕО: В миллиметре от столкновения! На дорогах Нымме бесчинствовал микроавтобус Citroën

 (22)
rus.delfi.ee
EST 7

Читатель Delfi прислал видео того, как вчера днем на Вабадузе пст в Нымме микроавтобус Citroën совершал опасные маневры и пытался совершить обгон там, где для этого совершенно не было места.

Смотрите видео!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее






Эстонский политик бойкотирует чемпионат мира в России

12.07.2018
Популярный журнал Kroonika опубликовал в последнем номере подборку мнений о проходящем в России чемпионате мира по футболу. Побывавшие в Москве и Санкт-Петербурге эстоноземельцы дали хорошую оценку организаторам турнира. Особняком выглядит точка зрения депутата Рийгикогу от "Отечества" Тармо Круусимяэ.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Стоит ли платить больше? Сравниваем сосиски с разным содержанием мяса

12.07.2018
50%! 70%! 90%! Стремление к натуральному и более качественному продукту — один из современных трендов. Сосиски — не исключение. Действительно ли есть разница между сосисками, где мало мяса и теми, где его много? Есть ли смысл платить больше? Смотрите видео!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Амбициозная "Левадия" начинает новый евросезон

12.07.2018
В первом отборочном раунде Лиги Европы серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" принимает в Кадриорге ирландский "Дандолк". Прямую трансляцию этого поединка можно наблюдать на Delfi TV (начало в 19:00).
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ