31.05.2018, 16:50

ВИДЕО: В Латвии пожарные поймали за ноги упавшего с четвертого этажа человека

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rus.DELFI.lv
EST 13
ВИДЕО: В Латвии пожарные поймали за ноги упавшего с четвертого этажа человека
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В минувшие выходные Государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила вызов в многоквартирный дом. Сообщалось о том, что человек собирается выпрыгнуть из окна четвертого этажа, пишет rus.delfi.lv.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники ГПСС поняли, что если попытаются зайти в квартиру через дверь, то человек, скорее всего, выпрыгнет в окно. Благодаря отзывчивости соседей, пожарные смогли попасть в квартиру этажом ниже и приготовились ловить человека, если он все же решится на отчаянный шаг. Пока один спасатель ждал у окна падения, второй обеспечивал, чтобы спасатели смогли крепко удержать падающего человека.

В это время остальные спасатели, используя альпинистское снаряжение пытались добраться до человека на подоконнике с крыши. Однако в один момент руки мужчины соскользнули и он рухнул вниз. Однако, находящиеся в квартире спасатели успели схватить его за ногу и затащили через окно внутрь.

"В нашей работе очень важна смелость и самоотверженность, поэтому действия спасателей и их умение принимать нестандартные решения заслуживают похвалы. В результате их действий удалось спасти жизнь человека!" — отметил начальник ГПСС Оскарс Аболиньш.

Героический поступок спасателей оценил и министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

За смелость, оперативные действия, а также проявленную инициативу при спасении человека спасатели будут представлены к награде ГПСС и Министерства внутренних дел.

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ВИДЕО: В Латвии пожарные поймали за ноги упавшего с четвертого этажа человека

31.05.2018
В минувшие выходные Государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила вызов в многоквартирный дом. Сообщалось о том, что человек собирается выпрыгнуть из окна четвертого этажа, пишет rus.delfi.lv.
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