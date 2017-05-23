ВИДЕО: В Ласнамяэ женщина остановила убегавшего от полиции лихача при помощи сумки

В воскресенье в 22:10 патруль заметил на Корти теэ в столичном районе Ласнамяэ мопед, водитель которого проигнорировал знак остановиться и на больших скоростях стал скрываться от стражей порядка.

На улице Пинна на дороге оказалась женщина, которая преградила ему путь при помощи сумки, в результате чего мужчина упал.

Выяснилось, что 19-летний водитель транспортного средства употребил алкоголь и не имел прав. Прав он был лишен в результате совершенных ранее нарушений ПДД. По факту случившегося ведется расследование.

”Кроме своей жизни, водитель подверг опасности жизни всех участников дорожного движения, поскольку между жилыми домами в любой момент может на дорогу выйти какой-нибудь пешеход. Как полицейский я должен напомнить, что никогда нельзя подвергать опасности свою жизнь и здоровье. В данном случае все закончилось благополучно, за что выражаем благодарность смелой женщине”, — сказал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского полицейского участка Юхан Йевонен.

По его словам, в большинство случаев водители игнорируют знаки полиции и пытаются скрыться именно по причине отсутствия прав, опьянения или превышения скорости.