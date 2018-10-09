09.10.2018, 07:44

ВИДЕО: В Ласнамяэ водитель без прав проигнорировал требование полиции остановиться и был задержан

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rus.delfi.ee
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Вчера вечером полиция задержала в столичном районе Ласнамяэ водителя, который проигнорировал данный ему стражами порядка знак остановиться.

Сообщение о подозрительном водителе поступило полиции в 20:38. Водитель ехавшего со стороны улицы Махтра в сторону улица Раадику автомобиля Volkswagen Passat проигнорировал указание полиции остановиться и направился на автозаправку Olerex. В 21:16 водителя задержали на Лаагна теэ.

Выяснилось, что речь идет о 33-летнем мужчине, у которого отсутствовало право на управление автомобилем.

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