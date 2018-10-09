ВИДЕО: В Ласнамяэ водитель без прав проигнорировал требование полиции остановиться и был задержан

Сообщение о подозрительном водителе поступило полиции в 20:38. Водитель ехавшего со стороны улицы Махтра в сторону улица Раадику автомобиля Volkswagen Passat проигнорировал указание полиции остановиться и направился на автозаправку Olerex. В 21:16 водителя задержали на Лаагна теэ.

Выяснилось, что речь идет о 33-летнем мужчине, у которого отсутствовало право на управление автомобилем.