ВИДЕО: В Ласнамяэ водитель автобуса на красный свет проезжает через регулируемый пешеходный переход

Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как водитель городского автобуса на красный свет проезжает через регулируемый пешеходый переход в Ласнамяэ.
27.07.2018, 19:50
Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как водитель городского автобуса на красный свет проезжает через регулируемый пешеходый переход в Ласнамяэ.
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