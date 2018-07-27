27.07.2018, 19:50

ВИДЕО: В Ласнамяэ водитель автобуса на красный свет проезжает через регулируемый пешеходный переход

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rus.delfi.ee
EST

Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как водитель городского автобуса на красный свет проезжает через регулируемый пешеходый переход в Ласнамяэ.

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