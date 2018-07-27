27.07.2018, 19:50

ВИДЕО: В Ласнамяэ водитель автобуса на красный свет проезжает через регулируемый пешеходный переход

 (11)
rus.delfi.ee
EST 7

Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как водитель городского автобуса на красный свет проезжает через регулируемый пешеходый переход в Ласнамяэ.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ”Горбатого могила исправит”. Сколько денег было потрачено на ремонт монумента за все время

27.07.2018
Представляем вашему вниманию интерактивный график, с помощью которого можно посмотреть, сколько всего было потрачено на ремонт Монумента Победы в Освободительной войне за все годы и что именно было сделано (медленно передвигайте курсор влево).
Подробнее

“Чувствуем себя заложниками и готовы объявить голодовку”. 15 российских моряков более полугода находятся в Таллинне без зарплаты

27.07.2018
С декабря прошлого года в порту Таллинна стоят два танкера, принадлежащие турецкой компании Palmali. В общий сложности на судах находятся 15 моряков, все они граждане России.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €

В ЭТУ СУББОТУ! Беспрецедентный эксперимент: журналист Delfi опустилась на дно помойки. Зачем?

27.07.2018
Конец июля. Самый обычный четверг. Жара — за 30! Журналист Ольга Привалова не сидит в конторе, не пишет статей, не берет интервью у звезд и политиков. С утра до вечера она правой рукой залезает в помойку ”по самое не хочу”, а левой — тащит мусорный пакет с урожаем.
Подробнее






Ежегодно в Эстонию переезжают сотни латышей: ”жить в стране, где людям дают жить”

27.07.2018
За год в Эстонию жить и работать приезжает несколько сотен латышей. Если по данным переписи населения семилетний давности в Эстонии насчитывалось 1762 граждан Латвии, то в прошлом году их было уже более 3000, пишет Maaleht.
Подробнее