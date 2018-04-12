12.04.2018, 08:29

ВИДЕО: В квартире панельного дома в Мустамяэ произошел пожар: два человека доставлены в больницу

 (10)
rus.delfi.ee
EST 13

Сегодня рано утром спасателям поступил вызов в Мустамяэ — в квартире панельного дома произошел пожар на кухне. Два человека были доставлены в больницу.

В Спасательном департаменте подтвердили Delfi, что вызов на пожар произошел в 6.53, горела квартира на верхнем этаже девятиэтажного дома на Мустамяэ теэ, 141.

По первоначальным данным, причиной пожара стал тостер. Огонь охватил кухонную мебель.

Огонь до других помещений не добрался, но дым распространился по всей квартире. В кровати лежала пожилая женщина, а пожилой мужчина находился в прихожей на полу. Оба были доставлены в больницу.

Пожар был потушен к 7.30.

Дымовой датчик в квартире отсутствовал.

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